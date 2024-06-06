Кремль обвиняет Макрона

В Кремле назвали «провокационными» заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно «прямого участия» в войне в Украине.

«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что «президент Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте».

Особую значимость, по словам Пескова, данные высказывания французского президента имеют, «учитывая, что Франция - член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство».