Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:31

Уже не первый год многие эксперты отмечают падение уровня добычи нефти в Азербайджане, связывая это, главным образом, с истощением запасов черного золота в крупнейшем блоке морских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Но, несмотря на призывы главы государства к азербайджанским нефтяникам и членам консорциума иностранных компаний, разрабатывающих АЧГ, следует принимать во внимание тот факт, что справляться с естественными процессами истощения любого месторождения всегда непросто. Впрочем, как выясняется, выход есть даже из такого сложного процесса, о чем заявил на полях «Бакинской энергетической недели», которая проходит в эти дни в Baku Expo Center, вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов. Причем работа в этом направлении уже ведется. По словам Гусейнова, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) реализует с этой целью одновременно две задачи — она стабилизирует добычу на блоке месторождений АЧГ и параллельно изучает возможности разработки новых нефтяных месторождений. Сегодня главная цель нефтяников по блоку АЧГ - стабилизировать темпы добычи. Конечно же, полностью предотвратить снижение уровня добычи нефти на блоке невозможно. А потому SOCAR вместе с British Petroleum и ее партнерами по разработке АЧГ ведут соответствующую работу для снижения темпов спада добычи на блоке. Затем, добившись управления этим процессом, они будут поддерживать достигнутый уровень добычи в течение некоторого времени. И лишь после достижения намеченных целей, то есть стабилизировав вместе с партнерами уровень добычи на блоке АЧГ, SOCAR планирует вплотную заняться вопросом разработки новых месторождений.

Однако на данный момент известные месторождения с уже доказанными запасами являются, в основном, газовыми, в дополнительных объемах которого у Азербайджана пока нет особой нужды. Поэтому работы по поиску новых объемов нефти, скорее всего, начнутся с морского месторождения «Карабах», где есть подтвержденные запасы нефти. По предварительным расчетам, эта структура может стабильно давать нефть высоким дебетом в течение пяти лет. Такая вот сложная и поэтапная работа с использованием инновационных методов, направленных на поддержание оптимального уровня добычи нефти в стране. Здесь уместно напомнить, что блок месторождений АЧГ находится в разработке уже тридцать лет. И тем не менее здесь имеются и высокоэффективные скважины. Сегодня коэффициент нефтеотдачи пластов составляет порядка 30-40 процентов, что в принципе является вполне приемлемым уровнем. Однако для реализации задач, поставленных перед нефтяниками, этот показатель необходимо существенно повысить и довести его до 50 процентов. Цель вполне достижимая, если использовать на блоке новые инфраструктуру и технологии.