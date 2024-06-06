SOCAR ломает голову: как остановить спад нефтедобычи? наш комментарий
Уже не первый год многие эксперты отмечают падение уровня добычи нефти в Азербайджане, связывая это, главным образом, с истощением запасов черного золота в крупнейшем блоке морских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).
Но, несмотря на призывы главы государства к азербайджанским нефтяникам и членам консорциума иностранных компаний, разрабатывающих АЧГ, следует принимать во внимание тот факт, что справляться с естественными процессами истощения любого месторождения всегда непросто.
Впрочем, как выясняется, выход есть даже из такого сложного процесса, о чем заявил на полях «Бакинской энергетической недели», которая проходит в эти дни в Baku Expo Center, вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов. Причем работа в этом направлении уже ведется. По словам Гусейнова, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) реализует с этой целью одновременно две задачи — она стабилизирует добычу на блоке месторождений АЧГ и параллельно изучает возможности разработки новых нефтяных месторождений.
Сегодня главная цель нефтяников по блоку АЧГ - стабилизировать темпы добычи. Конечно же, полностью предотвратить снижение уровня добычи нефти на блоке невозможно. А потому SOCAR вместе с British Petroleum и ее партнерами по разработке АЧГ ведут соответствующую работу для снижения темпов спада добычи на блоке. Затем, добившись управления этим процессом, они будут поддерживать достигнутый уровень добычи в течение некоторого времени. И лишь после достижения намеченных целей, то есть стабилизировав вместе с партнерами уровень добычи на блоке АЧГ, SOCAR планирует вплотную заняться вопросом разработки новых месторождений.
Однако на данный момент известные месторождения с уже доказанными запасами являются, в основном, газовыми, в дополнительных объемах которого у Азербайджана пока нет особой нужды.
Поэтому работы по поиску новых объемов нефти, скорее всего, начнутся с морского месторождения «Карабах», где есть подтвержденные запасы нефти. По предварительным расчетам, эта структура может стабильно давать нефть высоким дебетом в течение пяти лет. Такая вот сложная и поэтапная работа с использованием инновационных методов, направленных на поддержание оптимального уровня добычи нефти в стране.
Здесь уместно напомнить, что блок месторождений АЧГ находится в разработке уже тридцать лет. И тем не менее здесь имеются и высокоэффективные скважины. Сегодня коэффициент нефтеотдачи пластов составляет порядка 30-40 процентов, что в принципе является вполне приемлемым уровнем.
Однако для реализации задач, поставленных перед нефтяниками, этот показатель необходимо существенно повысить и довести его до 50 процентов. Цель вполне достижимая, если использовать на блоке новые инфраструктуру и технологии.
Пик добычи на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли миновал уже давно. Отметим, что с начала добычи в 1997 году и до середины 2012 года на блоке АЧГ было добыто 272 миллиона тонн нефти. После чего начался глобальный финансово-экономический кризис, который нанес сильный урон всей мировой нефтяной сфере.
Миллиарды нефтедолларов ежегодно пополняют азербайджанскую казну, помогая государству решать поставленные задачи. И неоценимую роль в этом по-прежнему играет блок месторождений АЧГ. Напомним, что добыча на месторождении Чираг началась в 1997 году, на Центральном Азери — в начале 2005-го, в Западном Азери — в начале 2006 года, в Восточном Азери — в конце 2006 года, в конце апреля 2008 года началась добыча в глубоководной части месторождения Гюнешли, а буквально полтора месяца назад, 16 апреля, началась эксплуатация платформы «Центральный Восточный Азери», рассчитанная на добычу 100 000 баррелей в сутки. Специалисты ожидают, что на платформе будет добыто 300 миллионов баррелей (48 миллионов тонн) нефти. И если учесть, что на 1 апреля 2024 года на АЧГ с момента начала эксплуатации было добыто всего 588,9 миллиона тонн черного золота, то нетрудно подсчитать, что этот блок еще долго будет оставаться экономически рентабельным.
Поэтому так важны современные инновации, направленные на снижение темпов спада добычи на АЧГ.