Россия попросила Армению передать список убитых в Буче

Россия надеется, что армянские парламентарии передадут Москве полученный от Украины список погибших в результате действий российской армии в украинской Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о посещении армянскими официальными лицами города Буча в Киевской области.

«Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который «киевский режим приписал якобы российской армии», что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные», - сказала она.