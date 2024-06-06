«Евразейро»: в России предлагают создать валюту ЕАЭС

На площадке Петербургского международного экономического форума рассказали о создании новой валюты на евразийском пространстве. Об этом говорил ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов.

«Наша задача на ближайшее время — создать свою финансовую систему, свою расчетную единицу. Пускай это будет «евразейро». Это будет не общая валюта, а общий расчетный инструмент. И когда это произойдет, мы увидим совершенно другое евразийское партнерство.

Мы точно понимаем, что за ним будущее. Мы точно понимаем, что ШОС, БРИКС — это форматы, в которые сегодня все хотят идти», — уверен спикер.