Зеленский против прекращения войны: Никаких уступок России

Напомнив о мужестве людей, сражавшихся в годы Второй мировой войны против национал-социалистов ради свободной Европы, Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет одержать победу в войне против России.

Киев не готов идти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией, поскольку такой шаг только дал бы Москве паузу перед новой войной. Об этом заявил в пятницу, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Франции.

«Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да. Мы можем. Украина, а значит, и Европа. Европа, а значит, и Франция. Я уверен в этом так же, как Франция. Франция верила в свободу, когда «День Д» еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен.

Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной...» - цитирует выступление президента Украины издание РБК-Украина.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что власти РФ «ищут пути, чтобы дестабилизировать Европу». «Мы видим уже сейчас, как агрессия распространяется на государства Балтии, Польшу и Балканы», - сказал он.

По словам главы украинского государства, Владимир Путин «шантажирует весь мир, чтобы все его боялись».

Зеленский повторил адресованный Западу призыв усилить поддержку Украины: «Все, что нам нужно - это не быть в одиночестве. Ваши боевые самолеты, на которых летают украинские пилоты, докажут, что Европа сильнее, чем зло, которое ей угрожает».