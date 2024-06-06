18 спортсменов сборной Азербайджана едут на чемпионат Европы в Грецию
С 15 по 23 июня в греческих Салониках пройдет юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет. В соревнованиях примут участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран, в том числе и Азербайджана.
Сегодня вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов на учебно-тренировочной базе команды на «ASK Арене» встретился с тяжелоатлетами. Он пожелал штангистам удачи и выразил надежду, что спортсмены вернутся в Баку с медалями. А успешное выступление на чемпионате Европы в Греции заложит фундамент перед будущими соревнованиями на пути к Олимпиаде-2028.
Фирдовси Умудов подчеркнул, что делается все, чтобы команда готовилась в наилучших условиях и достойно представляла Азербайджан на международной арене.
В состав сборной Азербайджана включены:
U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);
U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).