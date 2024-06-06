18 спортсменов сборной Азербайджана едут на чемпионат Европы в Грецию

С 15 по 23 июня в греческих Салониках пройдет юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет. В соревнованиях примут участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран, в том числе и Азербайджана.

Сегодня вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов на учебно-тренировочной базе команды на «ASK Арене» встретился с тяжелоатлетами. Он пожелал штангистам удачи и выразил надежду, что спортсмены вернутся в Баку с медалями. А успешное выступление на чемпионате Европы в Греции заложит фундамент перед будущими соревнованиями на пути к Олимпиаде-2028.

Фирдовси Умудов подчеркнул, что делается все, чтобы команда готовилась в наилучших условиях и достойно представляла Азербайджан на международной арене.