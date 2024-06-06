В Азербайджане появилась страшная болезнь
Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района сегодня госпитализированы в Бакинский городской Клинический медицинский центр (КМЦ) с диагнозом сибирская язва, сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения.
Было отмечено, что у одного из пациентов - Джанга Сулейманова - лабораторно диагностирована сибирская язва, у двух других пациентов взяты пробы для лабораторного исследования и отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями.