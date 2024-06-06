Французско-немецкий военный концерн построит завод в Украине

Представители французской компании KNDS и украинской компании ENMEK подписали две декларации о намерениях, одна из которых касается создания центра технического обслуживания САУ Caesar, а вторая – 3D печати запасных частей.

Французско-немецкий концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда".

Также был формализован контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

KNDS производит артиллерийские системы и боевые танки, а также самоходные артиллерийские установки Caesar, использующие вооруженные силы Украины.

Напомним, что в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.