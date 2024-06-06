Латвия против членства Грузии в ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал приостановить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

«Если мы не пошлем очень ясный и очень твердый сигнал, а будем лишь выражать нашу обеспокоенность на словах, то ситуация ухудшится», — сказал Ринкевичс, выступая на конференции Riga StratCom Dialogue 2024.

Латвийский президент раскритиковал существующую политику Евросоюза в отношении Грузии. Он считает, что Брюссель должен действовать срочно и жестко, чтобы ответить на рост российского влияния в Грузии.

В этом контексте он упомянул события в Грузии в 2008 году. По его словам, тогда международная реакция была недостаточной и медленной, а многие считали, что Грузия сама спровоцировала Россию, сказал политик.