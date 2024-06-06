В рамках социального проекта «Безопасная школа», осуществляемого Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом охраны труда и техники безопасности Государственного агентства по охране труда в промышленности и горнодобывающем надзоре Министерства по чрезвычайным ситуациям, в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в Физули был проведен тренинг, посвященный Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В практической части учений в связи с условным ЧП было проведено оперативное привлечение сил министерства на территорию, эвакуация школьников и операция по устранению «сложностей».

Учащимся вручили сертификаты за активное участие в успешном обучении, а коллектив школы награжден нагрудным знаком за поддержку образовательного проекта.