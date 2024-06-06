Госдеп обвиняет Россию

Госдепартамент США обвинил Россию в попытке «сорвать» предстоящие Олимпийские игры в Париже, особенно в свете того, что ее собственным спортсменам запрещено выступать на соревнованиях под национальным флагом, сообщает «Голос Америки».

«Мы видим, как они сеют дезинформацию по самым разным фронтам. И особенно неудивительно, что они делают это в отношении Олимпиады, где их атлетам запрещено участвовать в соревнованиях под российским флагом, поскольку Кремль уже давно нарушает нормы честной конкуренции на Олимпийских играх», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.