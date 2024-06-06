Какую частную компанию обсуждают Азербайджан с Арменией за закрытыми дверями?

Фархад Мамедов 17:26

На днях Министерство иностранных дел Армении отправило в Баку итоговый, девятый по счету, вариант проекта мирного договора, сообщив, что на основе последних предложений Азербайджана были проведены рабочие обсуждения, по результатам которых армянская сторона представила проект с учетом своих предложений. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, не раскрывая деталей последнего варианта проекта мирного договора, отметил, что по некоторым моментам наблюдается позитивная динамика. «Сейчас осталось меньше открытых вопросов», — сообщил журналистам Байрамов. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что мир с Арменией будет невозможен, если эта страна не изменит пункты Конституции, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

Таким образом, с одной стороны, в процессе переговоров между министрами иностранных дел наблюдается пусть слабая, но позитивная динамика, с другой – Армения пока не готова проводить вышеупомянутый референдум. Из чего следует, что в ближайшей перспективе подписание армяно-азербайджанского мирного договора вряд ли возможно. Хотя еще недавно премьер-министр Никол Пашинян заявлял о необходимости принятия новой Конституции, публично признавая, что нынешний вариант Основного закона препятствует достижению мира в регионе. В свою очередь, МИД Армении не комментирует оптимистичную оценку Баку. Ну а местные эксперты утверждают, что из-за отсутствия информации им трудно предположить, в чем именно заключается позитивная динамика армяно-азербайджанского диалога. Тигран Григорян, руководитель регионального Центра демократии и безопасности в Ереване, заявил, что, исходя из публичных данных и заявлений, можно сказать, что стороны не пришли к общему мнению о включении Алма-Атинской декларации в мирный договор, а также об открытии транспортной инфраструктуры. «Трудно сказать, что обсуждают стороны за закрытыми дверями, - признался Григорян в интервью армянской службе «Радио Свобода».

В то же время, по его словам, Баку и Ереван пытаются в последние месяцы найти взаимоприемлемый вариант по открытию коммуникаций и контролю над дорогами. «Например, обсуждается возможность осуществления этого контроля силами частной компании [...] - отметил Григорян. - Все дело в том, что компания должна быть иностранной, поскольку Азербайджан настаивает на том, чтобы на этом сообщении был установлен упрощенный режим и чтобы азербайджанские пассажиры или грузовики не имели дела с армянскими пограничниками». Эксперт напомнил позицию Армении, выступающей против того, чтобы железную дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном, контролировала Федеральная служба безопасности России. По мнению эксперта, если сторонам удастся договориться по этому вопросу, то армянское правительство сможет представить это обществу как победу в противостоянии с Россией. Ведь тот же Пашинян сможет утверждать после этого, что на дороге через Зангезур нет никакого российского участия. Однако, по словам Григоряна, применение аналогичного принципа к дорогам, проходящим по территории Азербайджана, совершенно исключено, поскольку официальный Баку на такое не согласится.