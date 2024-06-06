Какую частную компанию обсуждают Азербайджан с Арменией за закрытыми дверями?
На днях Министерство иностранных дел Армении отправило в Баку итоговый, девятый по счету, вариант проекта мирного договора, сообщив, что на основе последних предложений Азербайджана были проведены рабочие обсуждения, по результатам которых армянская сторона представила проект с учетом своих предложений.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, не раскрывая деталей последнего варианта проекта мирного договора, отметил, что по некоторым моментам наблюдается позитивная динамика. «Сейчас осталось меньше открытых вопросов», — сообщил журналистам Байрамов.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что мир с Арменией будет невозможен, если эта страна не изменит пункты Конституции, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.
Таким образом, с одной стороны, в процессе переговоров между министрами иностранных дел наблюдается пусть слабая, но позитивная динамика, с другой – Армения пока не готова проводить вышеупомянутый референдум. Из чего следует, что в ближайшей перспективе подписание армяно-азербайджанского мирного договора вряд ли возможно. Хотя еще недавно премьер-министр Никол Пашинян заявлял о необходимости принятия новой Конституции, публично признавая, что нынешний вариант Основного закона препятствует достижению мира в регионе.
В свою очередь, МИД Армении не комментирует оптимистичную оценку Баку. Ну а местные эксперты утверждают, что из-за отсутствия информации им трудно предположить, в чем именно заключается позитивная динамика армяно-азербайджанского диалога.
Тигран Григорян, руководитель регионального Центра демократии и безопасности в Ереване, заявил, что, исходя из публичных данных и заявлений, можно сказать, что стороны не пришли к общему мнению о включении Алма-Атинской декларации в мирный договор, а также об открытии транспортной инфраструктуры. «Трудно сказать, что обсуждают стороны за закрытыми дверями, - признался Григорян в интервью армянской службе «Радио Свобода».
В то же время, по его словам, Баку и Ереван пытаются в последние месяцы найти взаимоприемлемый вариант по открытию коммуникаций и контролю над дорогами.
«Например, обсуждается возможность осуществления этого контроля силами частной компании [...] - отметил Григорян. - Все дело в том, что компания должна быть иностранной, поскольку Азербайджан настаивает на том, чтобы на этом сообщении был установлен упрощенный режим и чтобы азербайджанские пассажиры или грузовики не имели дела с армянскими пограничниками».
Эксперт напомнил позицию Армении, выступающей против того, чтобы железную дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном, контролировала Федеральная служба безопасности России.
По мнению эксперта, если сторонам удастся договориться по этому вопросу, то армянское правительство сможет представить это обществу как победу в противостоянии с Россией. Ведь тот же Пашинян сможет утверждать после этого, что на дороге через Зангезур нет никакого российского участия. Однако, по словам Григоряна, применение аналогичного принципа к дорогам, проходящим по территории Азербайджана, совершенно исключено, поскольку официальный Баку на такое не согласится.
На самом деле премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в сентябре 2022 года говорил о возможности передачи таможенного и пограничного контроля на границе с Азербайджаном специализированной иностранной компании.
«Вы знаете, что сейчас в Европе есть страны, которые осуществляют таможенный контроль не через государственную таможенную службу, а делегируя эти полномочия специализированным организациям, - подчеркнул тогда премьер-министр Армении. - То же самое можно сделать и в случае пограничного контроля. Это компонент. Позиция Азербайджана для нас не так ясна. Если Баку согласен, мы можем прийти к этому решению».
Отметим, что азербайджанская сторона не комментировала идею Пашиняна передать частной иностранной компании контроль над Зангезурским коридором. Официальный Баку ссылается на Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в соответствии с которым стороны обязаны выполнить пункт, касающийся обеспечения беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.