Стоит ли инвестировать в Дубай в 2024 году?
8 июня 2024 года в Баку пройдет выставка Dubai Property Expo. Это уникальная возможность ознакомиться с эксклюзивными объектами недвижимости ОАЭ, недоступными широкому рынку.
Брокеры из агентства №1 в Дубае, по версии крупнейших застройщиков Emaar и Aldar – Mira Real Estate, – приедут в Азербайджан, чтобы провести презентации и персональные консультации о стратегиях инвестирования в ОАЭ, лучших проектах для получения стабильного дохода или переезда, а также смогут помочь получить доступ к редким объектам на рынке. Стоит ли инвестировать в Дубай в 2024 году и сколько это стоит, расскажем в нашем материале.
Вложение в зарубежную недвижимость — один из надежных и выгодных способов сохранить и преумножить капитал. Дубай занимает особое место среди наиболее популярных направлений для этого. Вместе с CEO агентства MIRA Real Estate Тамарой Гетигежевой разбираемся, как правильно инвестировать в недвижимость в Эмиратах.
Дубай — неофициальная столица Ближнего Востока, где царит дух роскоши и инноваций. В этом городе, главном финансовом и деловом центре региона, спрос на недвижимость значительно превышает предложение, что делает его особенно привлекательным. Огромный поток туризма, постоянно растущий бизнес-сектор и большое количество экспатов обеспечивают инвесторов постоянным стабильным доходом.
При поиске объекта для инвестиций стоит анализировать все предложения и сравнивать сразу несколько застройщиков, проектов и районов.
«Чтобы правильно инвестировать, нужно сделать сквозной анализ рынка, а на это может уйти год. Другой вариант — иметь за спиной надежного профессионала, который потратил годы на детальное изучение данного рынка и его особенностей», — считает СЕО агентства Mira Real Estate Тамара Гетигежева.
Преимущества покупки новостройки от застройщика в понятной системе бронирования и удобных рассрочках: в качестве первого взноса нередко нужно оплатить всего 10–20%.
«Если недвижимость приобретают в инвестиционных целях, у инвесторов появляются большие привилегии по сравнению с практикой других стран: почти все строящиеся объекты в Дубае можно перепродать после выплаты 30% их стоимости. Для наибольшей выгоды нужно рассматривать объекты сегмента super-luxury (обычно от $3 млн) либо новые мастер-районы — крупные жилые проекты с полной инфраструктурой (цены, как правило, начинаются от $460 000 за квартиру). Покупать лучше в одном из первых домов: строительство мастер-районов занимает 5–10 лет, и все это время цены идут вверх», — предупреждает Тамара Гетигежева.
Сдача жилья в аренду — еще один способ получения дохода от недвижимости в Дубае. Средняя ставка аренды апартаментов в ноябре 2023 года выросла на 20,7% по сравнению с прошлым годом, а это почти 19 000 долларов в год. «Важно отметить, — напоминает Тамара Гетигежева, — что этот доход не облагается налогами, а прибыль вы получаете в стабильной валюте, привязанной к доллару».
При приобретении жилья на сумму от $205 тысяч можно получить резидентство, что позволит открыть счет в банке, оформить медицинскую страховку, зарегистрировать компанию, получить водительские права и подать документы на Шенген или визу в США. А покупка недвижимости на сумму от $545 тысяч дает право на «золотую визу» на 10 лет для всей семьи.