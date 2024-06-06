8 июня 2024 года в Баку пройдет выставка Dubai Property Expo . Это уникальная возможность ознакомиться с эксклюзивными объектами недвижимости ОАЭ, недоступными широкому рынку.

Брокеры из агентства №1 в Дубае, по версии крупнейших застройщиков Emaar и Aldar – Mira Real Estate, – приедут в Азербайджан, чтобы провести презентации и персональные консультации о стратегиях инвестирования в ОАЭ, лучших проектах для получения стабильного дохода или переезда, а также смогут помочь получить доступ к редким объектам на рынке. Стоит ли инвестировать в Дубай в 2024 году и сколько это стоит, расскажем в нашем материале.

Вложение в зарубежную недвижимость — один из надежных и выгодных способов сохранить и преумножить капитал. Дубай занимает особое место среди наиболее популярных направлений для этого. Вместе с CEO агентства MIRA Real Estate Тамарой Гетигежевой разбираемся, как правильно инвестировать в недвижимость в Эмиратах.

Дубай — неофициальная столица Ближнего Востока, где царит дух роскоши и инноваций. В этом городе, главном финансовом и деловом центре региона, спрос на недвижимость значительно превышает предложение, что делает его особенно привлекательным. Огромный поток туризма, постоянно растущий бизнес-сектор и большое количество экспатов обеспечивают инвесторов постоянным стабильным доходом.

При поиске объекта для инвестиций стоит анализировать все предложения и сравнивать сразу несколько застройщиков, проектов и районов.

«Чтобы правильно инвестировать, нужно сделать сквозной анализ рынка, а на это может уйти год. Другой вариант — иметь за спиной надежного профессионала, который потратил годы на детальное изучение данного рынка и его особенностей», — считает СЕО агентства Mira Real Estate Тамара Гетигежева.