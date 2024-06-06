Сеть продаж и обслуживания Nar в Агстафе

Доступный оператор мобильной связи Азербайджана Nar на этот раз представил свой обновленный магазин в Агстафе. Новый концептуальный магазин демонстрирует политику Nar, направленную на повышение доступности услуг и удовлетворенности клиентов по всему Азербайджану.

Профессиональный персонал нового концептуального магазина, расположенного на проспекте Гейдара Алиева, 40 с привлекательным внешним видом, готов предоставить услуги в соответствии с пожеланиями каждого покупателя, проявляя индивидуальный подход. Помимо услуг Nar, в магазине также можно приобрести мобильные телефоны и аксессуары.

«Сегодня мы очень рады открыть новый концептуальный магазин Nar в Агстафе, одном из самых западных регионов страны», - сказал Гуннар Панке, генеральный директор Nar (ООО «Азерфон»). По его словам, обновленный магазин дает возможность быть ближе к покупателям, проживающим в регионах, и узнать их ожидания: «Этот шаг еще раз подтверждает, что Nar со своей стратегией доступных услуг находится на правильном пути».

На сайте nar.az можно узнать адрес ближайшего к вам магазина Nar в Баку и регионах.