Неореваншисты снова угрожают Баку

Переговоры между Арменией и Азербайджаном не могут быть проведены в «атмосфере давления» и без участия международных посредников, заявил на пресс-конференции с зарубежными СМИ лидер движения «Во имя родины» Баграт Галстанян.

«Нам нужны реальные переговоры с Азербайджаном, а не принуждение или угроза применения силы. Еще одним очень важным обстоятельством является то, что эти переговоры должны проходить при наличии гарантов…», - утверждает Галстанян.