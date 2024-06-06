На Корейском полуострове становится жарко
Южная Корея возобновит всю военную деятельность вблизи Военной демаркационной линии и своих северо-западных пограничных островов впервые более чем за пять лет, с полной приостановкой действия межкорейского пакта о снижении напряженности от 2018 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.
Объявление было сделано после того, как президент Юн Сок Ель одобрил предложение полностью приостановить действие соглашения от 2018 года.
«Эта мера возвращает к нормальной жизни всю военную деятельность наших вооруженных сил, которая была ограничена пактом 2018 года», - заявил заместитель министра обороны по политике Чо Чанг Рэ, пообещав принять «все возможные меры» для защиты жизни и безопасности южнокорейского народа.
Напомним, что подписанное 19 сентября 2018 года приостановленное соглашение включало создание сухопутной и морских буферной зон, где должны быть прекращены артиллерийские учения, полевые маневры, артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.
Оно также устанавливало бесполетные зоны вблизи границы двух Корей.