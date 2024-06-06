На Корейском полуострове становится жарко

Южная Корея возобновит всю военную деятельность вблизи Военной демаркационной линии и своих северо-западных пограничных островов впервые более чем за пять лет, с полной приостановкой действия межкорейского пакта о снижении напряженности от 2018 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Объявление было сделано после того, как президент Юн Сок Ель одобрил предложение полностью приостановить действие соглашения от 2018 года.