Первый рейс AZAL в Софию

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, генеральный директор SOF Connect Хесус Кабальеро, представитель Департамента продаж и сотрудничества по европейскому региону авиакомпании Кямран Гаджар, а также официальные гости и представители СМИ.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL выполнил первый рейс в столицу Болгарии – Софию. Согласно сообщению пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, в честь прибытия первого рейса в международном аэропорту Софии состоялось официальное мероприятие.

На мероприятии была подчеркнута важность запуска прямых рейсов между Азербайджаном и Болгарией для укрепления межгосударственных связей. Открытие этого направления создаст новые возможности для развития туризма и культурного обмена между двумя исторически богатыми странами.

Рейсы по маршруту Баку - София - Баку будут выполняться по вторникам и пятницам. София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает туристов своей богатой историей и культурными достопримечательностями.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.