Додик снова пригрозил

Глава Республики Сербской Милорад Додик призвал власти в Сараево уважать нейтралитет страны. В беседе с журналистами он уточнил, что пока РС входит в состав Боснии и Герцеговины, страна не вступит в Североатлантический альянс.

«Пока есть Республика Сербская, Босния и Герцеговина не вступит в НАТО. Если власти БиГ будут уважать свой регламент и свои же процедуры, то поймут, что у них нет легальной возможности вступить в НАТО»,— подчеркнул господин Додик на полях Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил: Республика Сербская выступает против вступления БиГ в Североатлантический альянс, поскольку НАТО «дважды бомбило РС и сбрасывало обедненный уран». «Мы не можем этого забыть и простить»,— добавил политик. «У БиГ есть политика нейтралитета, следует ее придерживаться. Нам не нужны союзники и союзы, которые требуют от нас беспрекословного послушания. Нам нужны партнеры»,— резюмировал Милорад Додик.

Господин Додик также допустил выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, если страна продолжит курс на вступление в НАТО. «Да, однажды этот момент наступит»,— заключил президент сербского энтитета.

С 2006 года БиГ активно заявляет о стремлении присоединиться к альянсу. В 2018 году страны НАТО одобрили активацию Плана действий по членству Боснии и Герцеговины в альянсе. Сараево имеет собственных военных и политических представителей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а альянс дислоцирует свой военный персонал в стране с 2004 года в рамках мандата ООН.