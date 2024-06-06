У Путина спросили, не хочет ли он повторить подвиг Петра I

Президент России Владимир Путин в ответ на предложение назначить "третью столицу" заявил, что уже нельзя это делать, как при Петре I, надо развивать страну рыночными стимулами, передают СМИ.

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог Сергей Караганов задал вопрос президенту - почему бы России не сделать третью столицу, а также спросил у Владимира Путина, не хочет ли он повторить подвиг Петра I, который перенес столицу в Петербург.

"Петр Алексеевич - историческая личность. Он был царь всея Руси, а потом императором. Это были другие условия. Это было другое состояние общества, это были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня, - сказал президент. - И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решений административного характера, все-таки нужно думать о том, что будет из того, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед. И если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться".