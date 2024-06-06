Минздрав о случаях заражения сибирской язвой

Три жителя села Фалдарлы Загатальского района сегодня были госпитализированы в Клинический медицинский центр (КМЦ) в Баку с подозрением на сибирскую язву. Об этом говорится в совместном заявлении Минздрава и TƏBİB.

У одного из них диагноз подтвердился, он продолжает лечение в соответствии с медицинским протоколом. У двух других были взяты образцы для лабораторного исследования с подозрением на сибирскую язву, и они были отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями.

В заявлении отмечается, что сибирская язва является зоонозной инфекцией и не передается от человека к человеку.