Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по столице Йемена Сану, а также по йеменскому городу Ходейда - административному центру одноименной провинции, подконтрольной мятежному движению хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подверглись международный аэропорт Ходейды, который не функционирует с 2015 года, а также порт Эс-Салиф на берегу Красного моря. Всего, как утверждает телеканал, силы коалиции нанесли по Ходейде четыре авиаудара.