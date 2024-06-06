Сборная Азербайджана по футболу против участника Евро-2024

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в венгерском городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Албании.

Судить встречу будет венгерская бригада арбитров во главе с Михали Капрали.

Сборную Азербайджана на этот матч выведет исполняющий обязанности главного тренера Ариф Асадов. Имя иностранного главного тренера, который возглавит нашу национальную команду, АФФА обещала назвать в скором времени.

Это также будет первая игра сборной при новом руководстве АФФА, которую в начале апреля возглавил Ровшан Наджаф.

11 июня сборная Азербайджана в Сомбатхее сыграет с Казахстаном. А следующие официальные матчи нашу команду ждут в сентябре этого года в рамках Лиги наций.

В отличие от подопечных Арифа Асадова наш сегодняшний соперник Албания сейчас полным ходом готовится к старту на Евро-2024. Там албанцы попали в группу с Испанией, Хорватией и Италией. Чемпионат Европы начнется 14 июня.