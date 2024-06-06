МИД Азербайджана: Армения лишь пытается сохранить «запасной вариант»

В МИД Азербайджана назвали заявление внешнеполитического ведомства Армении попыткой отвлечь внимание международного сообщества от призывов, которые являются препятствием на пути достижения мира между Баку и Ереваном. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде подчеркнул, что опубликованное сегодня, 7 июня заявление МИД Армении – это своего рода попытка опровергнуть факт предъявления этой страной территориальных претензий к своим соседям.

"Главной проблемой сегодня являются продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, закрепленные в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в том числе в ее Конституции, которая ссылается на Декларацию о независимости Армении, призывающую к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства отметил, что Азербайджан имеет законное право требовать исключения из Конституции Армении этого пункта, и расценивает это как вопрос национальной безопасности. Данное требование Азербайджана не может быть квалифицировано как вмешательство во внутренние дела Армении, добавил он.

"Логика МИД Армении о возможности игнорирования этой проблемы говорит о том, что Ереван не заинтересован в прочном мире и лишь пытается сохранить "запасной вариант" для очередной агрессии против Азербайджана в будущем. Кроме того, попытки Армении восстановить пережиток прошлого конфликта – Минскую группу, а также продолжение ею политики милитаризации являются свидетельством того, что у этой страны есть скрытая повестка против Азербайджана", - отметил Гаджизаде.

Представитель ведомства сообщил, что армянская сторона ссылается на пункт в проекте мирного договора о том, что "ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения своих обязательств по мирному соглашению", и тем самым пытается заверить в безобидности территориальных претензий, содержащихся в их Конституции.

Гаджизаде отметил, что подобные заявления безосновательны, и добавил, что "ни одно международное соглашение не имеет приоритета над Конституцией".

"Учитывая, что Азербайджан первым выступил с инициативой запуска мирного процесса и призвал Ереван к переговорам по мирному соглашению, первоначальный проект которого также был представлен именно азербайджанской стороной, у Армении нет моральных оснований ставить под сомнение искренность намерений Баку.

Армения должна понять, что единственный способ обеспечить стабильность и мир в регионе – установить отношения с соседними странами на основе принципов признания суверенитета и территориальной целостности, а также их соблюдения. Кроме того, важно устранить любые вызовы, представляющие угрозу в этом вопросе", - говорится в заявлении.