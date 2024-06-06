Путин о «русском характере» и ядерном оружии

Россия не нуждается в ядерном оружии для окончательной победы в Украине, когда есть русский характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передают СМИ.

"Вы знаете, вот когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы", - сказал президент.