Симонян Галузину: Хватит нам угрожать

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян заявил, что Армения не ведет никаких переговоров и не обсуждает ни с одной страной вопросы создания какой-либо военной базы или присоединения к какому-либо военному альянсу. Об этом сообщают армянские СМИ.

Симонян выступил с таким мнением на брифинге с журналистами, коснулся заявления заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что «необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с РФ и другими странами ОДКБ».

«Во-первых, пусть нам перестанут угрожать, хватит нам угрожать, во-вторых, хватит говорить об ОДКБ, когда говорят об ОДКБ, перед этим пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, какие у них обязательства как в качестве члена ОДКБ, так и стороны договора Армения-РФ. Армения не ведет никаких переговоров ни с одной страной, не обсуждает никаких вопросов о размещении какой-либо военной базы, присоединения к какому-либо военному альянсу», - подчеркнул спикер парламента Армении.