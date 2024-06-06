Новые указания Байдена по ядерному оружию

Американский президент Джо Байден недавно подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, передают зарубежные СМИ.

"Президент [Байден] недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно", - сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.