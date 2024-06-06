Жаля Агазаде, собкор 20:50

В административном здании суда Сабунчинского района проходит судебный процесс по уголовному делу 62-летнего Рашида Бегларяна, участвовавшего в совершении Ходжалинского геноцида и арестованного в августе прошлого года в селе Забух Лачинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи военного суда Физулинского района Али Сулейманова Бегларяну за счет государства были предоставлены адвокат и переводчик.

Расследование данного уголовного дела велось Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). Отмечается, что Рашид Бегларян предоставил следствию важную информацию, связанную с совершением Ходжалинского геноцида. В частности, он признал, что 26 февраля 1992 года армянское вооруженное формирование, в состав которого он входил, с особой жестокостью расстреляло около двухсот мирных азербайджанцев. По данному уголовному делу потерпевшими были признаны три гражданина Азербайджанской Республики – Захид Гасанов, Акпер Гусейнов и Панах Искендеров. В ходе расследования также стало известно, что на счет Рашида Бегларяна из Франции было переведено около двух миллионов евро. Когда судья спросил подсудимого, для чего ему были отправлены эти деньги, он ответил, что речь якобы идет о помощи. Затем на суде были зачитаны показания, данные Бегларяном на следствии, в которых он сообщил, что родился в Аскеране, жил в Карабахе, где работал водителем, и участвовал в Первой Карабахской войне.

«Везде, в том числе и в Аскеране, были сформированы армянские вооруженные отряды, - рассказал подсудимый. - Нашим отрядом руководил Виталий Баласанян. Я выполнял ряд его поручений как водитель. Дружил с Сего Долуханяном, жителем Аскерана. Сего сказал, что жителей Ходжалы встретит аскеранский отряд. Карабахские армяне знали, что мирные азербайджанцы будут двигаться именно по этому пути. Их ждали пятьдесят-шестьдесят вооруженных человек. Цель была дождаться скопления жителей Ходжалы и убить их. Там было около 150 мирных жителей. Сего сказал, что, когда они доберутся до Аскеранской крепости, всех их расстреляют. Мы тогда ненавидели азербайджанцев, и убили бы их даже без приказа. Когда толпа собралась в одном месте, мы направили на них оружие. Они умоляли о пощаде, а мы смотрели на них и смеялись. Среди них были женщины, старики и дети. Потом мы начали их расстреливать. Это была очень страшная картина. Лишь небольшая группа смогла спастись, убежав в Агдам. Остальные были убиты. Мы собирали ценные вещи с тел. Через неделю я услышал от аскеранских армян, что тела расстрелянных азербайджанцев разлагаются, и может начаться эпидемия. Поэтому мы собрали тела жителей Ходжалы и похоронили их в одном месте. Сам я никого не убивал, а только присутствовал». Несмотря на то, что в ходе следствия Бегларян полностью признал свою вину, на суде он изменил показания, заявив, что якобы узнал о массовых зверствах в Ходжалы от Сего Долуханяна.