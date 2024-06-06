Бегларян рассказывает в Баку: «Армяне снимали драгоценности с убитых ходжалинцев» сенсационные признания
В административном здании суда Сабунчинского района проходит судебный процесс по уголовному делу 62-летнего Рашида Бегларяна, участвовавшего в совершении Ходжалинского геноцида и арестованного в августе прошлого года в селе Забух Лачинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи военного суда Физулинского района Али Сулейманова Бегларяну за счет государства были предоставлены адвокат и переводчик.
Расследование данного уголовного дела велось Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). Отмечается, что Рашид Бегларян предоставил следствию важную информацию, связанную с совершением Ходжалинского геноцида. В частности, он признал, что 26 февраля 1992 года армянское вооруженное формирование, в состав которого он входил, с особой жестокостью расстреляло около двухсот мирных азербайджанцев.
По данному уголовному делу потерпевшими были признаны три гражданина Азербайджанской Республики – Захид Гасанов, Акпер Гусейнов и Панах Искендеров.
В ходе расследования также стало известно, что на счет Рашида Бегларяна из Франции было переведено около двух миллионов евро. Когда судья спросил подсудимого, для чего ему были отправлены эти деньги, он ответил, что речь якобы идет о помощи.
Затем на суде были зачитаны показания, данные Бегларяном на следствии, в которых он сообщил, что родился в Аскеране, жил в Карабахе, где работал водителем, и участвовал в Первой Карабахской войне.
«Везде, в том числе и в Аскеране, были сформированы армянские вооруженные отряды, - рассказал подсудимый. - Нашим отрядом руководил Виталий Баласанян. Я выполнял ряд его поручений как водитель. Дружил с Сего Долуханяном, жителем Аскерана. Сего сказал, что жителей Ходжалы встретит аскеранский отряд. Карабахские армяне знали, что мирные азербайджанцы будут двигаться именно по этому пути. Их ждали пятьдесят-шестьдесят вооруженных человек. Цель была дождаться скопления жителей Ходжалы и убить их. Там было около 150 мирных жителей. Сего сказал, что, когда они доберутся до Аскеранской крепости, всех их расстреляют. Мы тогда ненавидели азербайджанцев, и убили бы их даже без приказа. Когда толпа собралась в одном месте, мы направили на них оружие. Они умоляли о пощаде, а мы смотрели на них и смеялись. Среди них были женщины, старики и дети. Потом мы начали их расстреливать. Это была очень страшная картина. Лишь небольшая группа смогла спастись, убежав в Агдам. Остальные были убиты. Мы собирали ценные вещи с тел. Через неделю я услышал от аскеранских армян, что тела расстрелянных азербайджанцев разлагаются, и может начаться эпидемия. Поэтому мы собрали тела жителей Ходжалы и похоронили их в одном месте. Сам я никого не убивал, а только присутствовал».
Несмотря на то, что в ходе следствия Бегларян полностью признал свою вину, на суде он изменил показания, заявив, что якобы узнал о массовых зверствах в Ходжалы от Сего Долуханяна.
Когда государственный обвинитель спросил обвиняемого: «Вы хотите сказать, что Долуханян указал вам точное место массового захоронения в Аскеране?» Рашид Бегларян ответил: «Да, Сего показал мне это место в 1995 году».
В ходе следствия Рашид Бегларян рассказал, что армяне обманули жителей Ходжалы. Пообещав предоставить им коридор для якобы безопасного прохода в Агдам, они ожидали их прибытия на холмах.
«Я своими глазами видел место, где расстреливали людей, - заявил обвиняемый. - Стрелять начали с обеих сторон».
Сразу вслед за заявлением обвиняемого, что он никого не убивал, а лишь присутствовал при массовых убийствах, в материалах дела указано, что Рашид Бегларян имел несколько ранений, полученных в боях.
На вопрос судьи: «Вы признаете, что армяне совершили геноцид в Ходжалы?» Бегларян ответил: «Да, признаю».
Что касается преступлений во время Ходжалинской трагедии, в которых обвиняемый либо участвовал, либо был свидетелем, то они подробно описаны в документе «Боевой путь Бегларяна». Как выяснилось в ходе следствия, «карьера» обвиняемого началась с 3-го отряда, которым командовал некий Мурад Петросян, по приказу которого Бегларян и другие боевики взорвали мост на дороге Агдам-Шуша, а также уничтожили колонну машин неподалеку от монастыря Амарас.
«Позже наш отряд вырос, и я стал его командиром, - рассказывал на следствии Бегларян. - Со своим отрядом участвовал в боях. Восемь раз был ранен, участвовал в отряде самообороны Арцаха. В Ходжалы был ранен в ногу, в Шуше - в голову. Состоял в разведывательном отряде, участвовал в боях в Кельбаджаре. С 1993 года был демобилизован по болезни как инвалид второй группы».
Также стало известно, что Бегларян был членом Союза ветеранов «Арцах» и награжден медалью «За защиту Родины». На суде Бегларян заявил, что сильно преувеличил свое участие в войне, поскольку хотел выбить себе приличную пенсию.
По информации СГБ Азербайджана, Бегларян был арестован по подозрению в пытках азербайджанских пленных, содержавшихся в детской больнице №3 города Ханкенди. Ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 279 (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).