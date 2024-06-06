Папуашвили обрушился с критикой на США

И угроза, и заявление по поводу визовых ограничений были несерьезными. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, слова которого приводят грузинские СМИ.

«Вчера мы услышали, что два десятка грузин попали под санкции, и даже не знаем, кто эти люди», — заявил он.

Как отметил Папуашвили, печально, что «в ответ на дружбу мы получаем такие несерьезные заявления или решения».

«Это несерьезно, и мне очень печально видеть такие подходы. Вместо того чтобы американские власти позаботилось об улучшении отношений между нашими странами, мы видим несерьезные шаги, которые действительно не подобают такой стране.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что грузинский народ на протяжении 30 лет не проявлял ничего, кроме дружбы к Америке, американскому народу и американским властям. Жаль, что в ответ на эту дружбу мы получаем такие несерьезные заявления или решения», - заключил Папуашвили.