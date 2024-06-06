Бакинский аэропорт встретил первый рейс Air Montenegro фото; видео
7 июня Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс национального авиаперевозчика Черногории по маршруту Тиват-Баку.
Самолет авиакомпании Air Montenegro успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 13:50 по местному времени.
Черногорский авиаперевозчик будет выполнять полеты по маршруту Тиват-Баку-Тиват два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Билеты по этому направлению можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.airmontenegro.com.
Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает предлагать пассажирам больше возможностей для путешествий, привлекая новые авиакомпании и расширяя географию полетов.
June 7, 2024