У НАТО готовый план

Североатлантический альянс разработал план обороны на случай возможного нападения России. При этом военный блок все еще хочет усилить свои возможности. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что НАТО поставит перед своими членами "более сложные задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала". Также уточняется, что НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания холодной войны. В них прописано, как альянс отреагирует на нападение России.