В Великобритании заговорили о санкциях против Грузии

Вслед за США Великобритания рассматривает возможность введения санкций против лиц, которые пытаются помешать евроатлантической интеграции Грузии. Об этом заявил лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели», депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«Великобритания обсуждает вопрос присоединения к санкционной политике США в отношении тех конкретных лиц, которые пытаются развернуть Грузию на пути евроатлантической интеграции», — пишет Вашадзе в соцсети.

Политик оценил встречу с Кэмероном как «очень важную». По словам Вашадзе, они говорили о ситуации в Грузии и растущем российском влиянии. Обсуждались также предстоящие парламентские выборы в стране.

«Абсолютно все смотрят на выборы 26 октября как на геополитический выбор, который должны сделать мы, грузинский народ», — написал Вашадзе.

По его оценке, выбор предстоит сделать следующий: «Либо развитие, прогресс, Евросоюз, НАТО, евроатлантическая интеграция, дружба с Британией, Америкой, Евросоюзом, либо – российское болото с Бидзиной Иванишвили».