Европейские страны объединяются ради Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен предположила, что страна сможет «довольно быстро» завершить производство для Украины БМП CV90. Она уточнила, что для этого Нидерланды и Дания намерены внести в шведский фонд по производству БМП €400 млн. Слова Оллонгрен приводят зарубежные СМИ.

Оллонгрен уточнила, что страны планируют произвести 230 БМП CV90. 180 из них будут созданы в Нидерландах. По словам министра обороны страны, это касается «деятельности важной голландской компании».

Германия рассматривает возможность отправки четвертой системы ПВО Patriot в Украину, сообщило агентство Bloomberg. Еще одна система станет дополнением к третьей Patriot, которую канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее пообещал предоставить Киеву.