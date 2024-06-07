Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 7 июня 2024, 22:55

В пылу судебных сражений с участием таких малозначимых лиц, как экс-президент США Дональд Трамп, мы совсем забыли о других героях наших публикаций – сенаторе Бобе Менендесе и его дражайшей супруги Надин Арсланян. Против обоих возбуждено уголовное дело о коррупции и работе на иностранное государство. Пока следствие ведется против одного сенатора, а в отношении его жены оно отложено до июля ввиду того, что сейчас та находится в госпитале, где ее лечат от рака молочных желез. Болезнь Арсланян, однако, не мешает защитникам сенатора сосредоточиться на обвинениях против супруги сенатора. Что, конечно, в весьма неблагоприятном свете показывает самого «слугу народа». Ну что поделать, других, более высокоморальных законодателей там днем с огнем не сыщешь.

Одним из эпизодов расследования стала история, как египетские друзья, а именно они стали главным связующим звеном между сенатором и Каиром, помогли Арсланян отстоять ее дом, который из-за долгов собирались описать и пустить с аукциона. Тогда американо-египетский предприниматель Ваэль Хана одолжил Арсланян 20 тысяч долларов, чтобы та выплатила кредит по дому. Имущество было сохранено. Но, разумеется, это было не бескорыстной помощью женщине, оказавшейся в трудном положении. В ответ ее тогдашний жених Менендес обязался предпринять самые активные действия, чтобы снять запрет на поставки Египту боевых самолетов и другой военной помощи. Надо сказать, что Надин Арсланян в ту пору вообще была женщиной нуждающейся. Оставшись без работы и всякой помощи соотечественников, Надин была благодарна судьбе за то, что та свела ее с сенатором. А тот в ту пору уже был одним из самых влиятельных политиков в верхней палате Конгресса - он возглавлял комитет по иностранным делам - куда уж больше. И с тех пор в их любовной переписке, которая теперь детально исследуется прокурорами на суде, Надин обращается к сенатору исключительно как «моя любовь», «любовь всей моей жизни» и «самый красивый сенатор».

70-летний красавчик Боб, конечно же, не остается в долгу. После того как Надин убила на своей машине пешехода на перекрестке в штате Нью-Джерси, он с помощью подручных сделал все, чтобы дело было замято. В обмен один из «решал», некий Хосе Урибе попросил, чтобы сенатор оказал давление на суд в Нью-Джерси и остановил уголовное преследование двух его помощников. Что и было вскоре исполнено с поразительной быстротой - попросил же федеральный сенатор! Но Надин Арсланян этих услуг оказалось недостаточно. В конце концов - какой ужас! - в ДТП пострадала ее машина, и она потребовала от их с сенатором друзей новую. 31 марта 2019 года Надин отправила сенатору фотки двух новых Мерседесов и спросила, какой из них ему нравится больше. «Мне нравятся оба, но выбор зависит от тебя», - ответил он. Вскоре Арсланян стала гордой хозяйкой кабриолета Mercedes-Bentz C 300. Одним словом, сплошной бенц!

Но расплачиваться должен был сенатор. В своих нежных любовных посланиях Надин не просила, а требовала от своей «любви всей жизни», чтобы тот организовал встречи с высокопоставленными военными чинами Египта «для обсуждения вопроса безопасности», чтобы тот делился с ними конфиденциальной информацией о размерах военной помощи, в которой США тогда отказывали Египту, о критике в США нарушений прав человека в Египте и, наконец, о численности и составе американского посольства в Каире. И по мере удовлетворения запросов заказчиков росло благосостояние четы Менендесов. Во время обыска ФБР в их доме были обнаружены золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов и 500 тысяч долларов наличными. Сенатор говорит, что ничего не знал ни о слитках, ни о наличных, что это все не его, а супруги, и где все это было раздобыто, он не в курсе. В последний день процесса он покинул зал суда со словами на испанском: «Каждый день мы подтверждаем свою невиновность!».