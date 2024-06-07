Обстрел в Херсоне, есть погибшие и раненые

В Херсонской области было обстреляно село Садовое Голопристанского муниципального округа, был разрушен магазин и погибли 19 человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате обстрела (...) села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибли 19 человек, еще пятеро ранены", - написал он.

На месте происшествия работают оперативные службы. Раненым оказывают медицинскую помощь.