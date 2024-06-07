Белый дом о «катастрофе» для Европы

Вовлечение Соединенных Штатов в войну в Украине имело бы потенциально катастрофические последствия не только для населения этой республики, но и для всей Европы. С таким заявлением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова цитируют зарубежные СМИ.

"Президент [США Джо Байден] с самого начала ясно давал понять, что мы тут не стремимся к третьей мировой войне. И мы не стремимся к войне с Россией. И он знает, он многократно говорил, что эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для европейского континента [в целом], - отметил представитель Белого дома. - И это не отвечает нашим интересам в США. Президент не скрывает этого и не будет делать этого в дальнейшем".