Депутат Гудрат Гасангулиев о бедности, высокой смертности и экономических проблемах

Отдел информации 7 июня 2024, 23:32

В речи, адресованной правительству, депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев призвал к фундаментальным изменениям в экономике Азербайджана.

Следует отметить, что Гасангулиеву не представили возможности выступить на обсуждении законопроекта о государственном бюджете. Однако текст его несостоявшегося выступления был опубликован в СМИ.

«Увеличение доходов и расходов бюджета – это всегда хорошо, а потому хочу поблагодарить правительство за проделанную работу, - говорится, в частности, в тексте выступления Гасангулиева. - Но нужно посмотреть на ситуацию глазами малообеспеченных людей, а при составлении бюджетного пакета этого принципа явно не придерживались. Расследовало ли правительство, почему почти половина мужчин в нашей стране умирает, не дожив до 65 лет? Почему мы делим с Таджикистаном «мировое лидерство» по числу смертей от сердечно-сосудистых заболеваний? А ведь речь не только о вопросах, связанных с уровнем здравоохранения. Реальная причина – в недоступности органических продуктов питания, в некачественной еде, в высоком уровне стресса, в отсутствии средств на посещение спортивных залов и удовлетворение духовных потребностей».

По словам парламентария, недопустимо, ссылаясь на восстановительные работы в Карабахе, взимать у предпринимателей в различных формах деньги и сокращать социальные издержки. «Наоборот, необходимо увеличить социальные расходы, помощь пенсионерам и малообеспеченным лицам, - считает Гасангулиев. - Отмечу, что в 2023 году число пенсионеров в стране сократилось на 86,3 тысячи человек, а в 2024 году — еще на 18,2 тысячи. По сравнению с прошлым годом внешнеторговый оборот снизился на 23,8 процента, экспорт товаров — на 36,1 процента, импорт вырос более чем на 3 процента, а спрос на доллары США увеличился вдвое. Согласно стратегической дорожной карте по перспективам экономики, подписанной президентом в 2016 году после девальвации маната, в 2017 году должен был быть введен плавающий обменный курс, а к 2018 году - масштабная приватизация. Но как только цена на нефть немного поднялась, об этих планах благополучно забыли. Победа над врагом и восстановление государственного суверенитета над Карабахом наполняют гордостью наши сердца. Но люди также должны питаться качественными продуктами и получать зарплату, отвечающую их объективным потребностям. Для этого должна быть создана благоприятная бизнес-среда, способная обеспечить создание высокооплачиваемых рабочих мест. Страдают в том числе родители, которые не могут купить экологически чистые продукты питания, одежду и отдать ребенка к хорошему репетитору. Потому что в школах ничему не учат, и правительство ничего не делает для изменения ситуации».