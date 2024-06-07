Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова российского правителя Владимира Путина о якобы "нелегитимности" президента Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине президента избирает народ. Свое мнение он выразил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут украинские СМИ.

"Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает народ Украины, и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем.

Легитимность "товарища" Путина признает исключительно товарищ Путин. И выбирает Путина - Путин. Русский народ – это декорация, а актер у них один", - заключил Зеленский.