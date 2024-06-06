Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха руководителя аппарата общей безопасности радикального палестинского движения ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Абу Аджаджа - главу аппарата общей безопасности ХАМАС в районе Рафаха. Силы общей безопасности ХАМАС служат "оболочкой" для военного крыла ХАМАС и играют центральную роль в обеспечении выживания организации и военной деятельности ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли Аджадж действовал по укреплению террористической организации в районе Рафаха", - говорится в заявлении.