Нетаньяху назвал решение ООН «бредовым»

Сегодня ООН внесла себя в черный список истории, присоединившись к сторонникам убийц ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают израильские СМИ.

«ЦАХАЛ – самая моральная армия в мире, и никакое бредовое решение ООН не изменит этого», – отметил он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внес Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в черный список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.