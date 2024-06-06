Макрон об отправке военных инструкторов в Украину

Франция в ближайшее время намерена завершить создание коалиции по отправке военных инструкторов в Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце, передает BBC.

«Мы используем ближайшие дни, чтобы завершить создание максимально возможной коалиции для выполнения требования Украины. Мы хотим создать коалицию, и несколько наших партнеров уже дали свое согласие», — добавил Макрон.

Накануне в интервью французским СМИ Макрон сообщил, что Киев обратился к западным союзникам с просьбой прислать военных инструкторов для обучения военных.

«Украинский президент и его министр обороны обратились ко всем союзникам 48 часов назад в официальном письме с просьбой: «Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас и чтобы вы сделали это на нашей территории», — сказал Эммануэль Макрон в ходе интервью.