Байден сравнил Путина с Гитлером

Президент США Джо Байден провел параллели между вторжением России в Украину и нацистской агрессией времен Второй мировой войны во время своей речи на мысе Пуэнт-дю-Хок, посвященной годовщине высадки союзников в Нормандии. Его слова приводят зарубежные СМИ.

Глава Белого дома предположил, что американские ветераны хотели бы, чтобы их страна противостояла Владимиру Путину также, как в свое время боролась с Адольфом Гитлером.

"Когда войска союзников прибыли на пляжи Нормандии в День Д, диктатор, который завоевал континент, наконец-то встретил достойного соперника. Они выступили против гитлеровской агрессии. Кто-нибудь сомневается, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе?" – заявил Байден.

Помимо этого, американский президент выступил с критикой изоляционизма и напомнил о важности защиты демократических ценностей.

"Демократия начинается с каждого из нас. Когда мы говорим о демократии - американской демократии - мы часто вспоминаем о таких идеалах, как жизнь, свобода и стремление к счастью. Но мы не говорим достаточно о том, насколько тяжело ее защищать", - подчеркнул Байден.