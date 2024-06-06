Блинкен отправляется на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Египет, Израиль, Иорданию и Катар с 10 по 12 июня для обсуждения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства, пишут СМИ.

"Госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Египет, Израиль, Иорданию и Катар с 10 по 12 июня. Госсекретарь обсудит с партнерами необходимость достижения соглашения о прекращении огня, которое гарантирует освобождение заложников", - отмечает пресс-служба.

Она информирует, что Блинкен будет настаивать на том, что соглашение о прекращении огня "выгодно как израильтянам, так и палестинцам". В Иордании госсекретарь США посетит конференцию, посвященную оказанию срочной гуманитарной помощи сектору Газа. Форум вместе с принимающей стороной организуют Египет и ООН.

После ближневосточного турне Блинкен отправится в Италию, где будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите Группы семи.