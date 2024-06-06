Кэмерона разыграли

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон принял звонок неизвестного лица, представившегося бывшим президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения. После проведенного расследования в ведомстве подтвердили, что полученные сообщения и звонок были сфальсифицированы", - говорится в тексте документа, который приводит агентство.