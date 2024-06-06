Китай поставил жесткий ультиматум США

Соединенные Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия. Об этом российским СМИ заявил официальный представитель посольства Китая в США, подчеркнув, что Вашингтону также нужно уменьшить роль ядерного оружия в национальной и коллективной западной политике безопасности.

Таким образом китайская дипмиссия в Вашингтоне прокомментировала состоявшееся ранее в тот же день программное выступление специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди.

"США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной [западной] политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира", - сказал представитель китайского посольства.

По его словам, "США располагают крупнейшим и самым продвинутым ядерным арсеналом в мире".

"Несмотря на это, они цепляются за ядерную политику первого удара, изобретают стратегии ядерного сдерживания против других и вкладывают большие средства в модернизацию своей ядерной триады. Они выходят из договоров и организаций по контролю над вооружениями, укрепляют ядерный альянс НАТО и расширяют сотрудничество с союзниками по продвинутым военным технологиям", - отметили в пресс-службе посольства КНР.