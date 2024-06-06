Венгрия снова возражает

Постпреды стран – членов ЕС из-за позиции Венгрии вновь не смогли принять решение относительно начала переговоров о вступлении в Евросоюз Украины, обсуждение продолжится на следующей неделе. Об этом 7 июня написало "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"Все знают, что Еврокомиссия считает, что Молдова и Украина завершили выполнять свои условия и что мы должны провести межправительственную конференцию. На заседании это было очень ясно. Многие страны сказали, что согласны с этим, но Венгрия вновь заявила, что у них есть условия, которые еще необходимо выполнить, иначе они не смогут принять оценку комиссии", – рассказал собеседник агентства.

Венгрия вновь заявила о якобы "недостаточном прогрессе, проделанном Украиной в отношении национальных меньшинств", добавил другой европейский источник "Интерфакс-Украина".

"Венгрия вновь упомянула 11 вопросов, зачитала две поправки к переговорным рамкам о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах, упомянув, что нам [ЕС] также нужно продвигаться вперед с Сербией и Албанией. Остальные из нас, участвующие в дебатах, – все, кроме Венгрии, громко и ясно поддерживают оценку комиссии и отвергли внесение новых требований. Мы все выступаем за то, чтобы провести межправительственную конференцию уже 25 июня", – подчеркнул он.