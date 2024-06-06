Отбор на Кубок Европы: Азербайджан стартует матчем против Армении
Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 стартуют в отборочном турнире Кубка Европы.
Наши команды сыграют в квалификации, которая пройдет в Приштине (Косово). Женская сборная, пробившаяся на Олимпиаду в Париж, сыграет в одной группе с Люксембургом и Мальтой. В 17:50 по бакинскому времени наша команда в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер выйдет на матч с Мальтой. А в 23:20 наши девушки сыграют с Люксембургом.
Победитель группы напрямую выйдет в полуфинал. Две другие команды сыграют в четвертьфиналах. В другую группу попали Ирландия, Косово, Кипр и Андорра.
Лишь победитель турнира получит право выступить в финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет в Вене с 22 по 25 августа этого года.
В мужской части квалификации сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Косово, Кипром, Албанией и Арменией. Наша команда, в состав которой вошли Амиль Гамзаев, Джабраил Акперов, Эндар Поладханлы и Джордан Дэвис, стартует сегодня в 11:30 матчем с Арменией. Затем будут игры с Косово (16:10), Кипром (19:40) и Албанией (23:45).
В другой группе сыграют Ирландия, Люксембург, Андорра и Мальта. И здесь тоже победители групп выйдут в полуфинал, а вторые и третьи команды встретятся в четвертьфинале. Для завоевания путевки в Вену нужно выиграть в финале. И женский, и мужской турниры завершатся завтра.
Всего в финальной стадии Кубка Европы выступят по 12 мужских и женских команд. По пять участников уже известны. У мужчин это Австрия, Сербия, Литва, Нидерланды и Франция. В женском турнире выступят Австрия, Нидерланды, Франция, Германия и Венгрия. Оставшиеся семь путевок в каждой из категорий будут, помимо Приштины, разыграны в Копенгагене, Братиславе и Бухаресте.