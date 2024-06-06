Отбор на Кубок Европы: Азербайджан стартует матчем против Армении

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 стартуют в отборочном турнире Кубка Европы.

Наши команды сыграют в квалификации, которая пройдет в Приштине (Косово). Женская сборная, пробившаяся на Олимпиаду в Париж, сыграет в одной группе с Люксембургом и Мальтой. В 17:50 по бакинскому времени наша команда в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер выйдет на матч с Мальтой. А в 23:20 наши девушки сыграют с Люксембургом.

Победитель группы напрямую выйдет в полуфинал. Две другие команды сыграют в четвертьфиналах. В другую группу попали Ирландия, Косово, Кипр и Андорра.

Лишь победитель турнира получит право выступить в финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет в Вене с 22 по 25 августа этого года.

В мужской части квалификации сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Косово, Кипром, Албанией и Арменией. Наша команда, в состав которой вошли Амиль Гамзаев, Джабраил Акперов, Эндар Поладханлы и Джордан Дэвис, стартует сегодня в 11:30 матчем с Арменией. Затем будут игры с Косово (16:10), Кипром (19:40) и Албанией (23:45).