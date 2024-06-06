Помощник госсекретаря США летит в Ереван

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен посетит Армению 10-12 июня, он обсудит с руководством республики вопросы двустороннего сотрудничества и выработку мирного договора Ереваном и Баку. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента, сообщают зарубежные СМИ.

Помощник руководителя американского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании в рамках двустороннего стратегического диалога, "чтобы провести обзор значительного прогресса в углублении отношений двух стран и обсудить следующие шаги".

О'Брайен встретится с представителями руководства республики, чтобы "обсудить поддержку США в достижении долгосрочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации как основы при делимитации границы".

О'Брайен также встретится с "представителями деловых кругов".