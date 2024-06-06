Зеленский рассказал Байдену о настоящей ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Париже поделился откровенной оценкой ситуации на фронте. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщают украинские СМИ.

Президент Украины «поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе», отметил Кирби.

Он отметил, что не будет предоставлять подробных подробностей разговора президентов и не будет говорить о вещах, «которые могут осложнить оборону Украины на поле боя».

В то же время Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

«И президент (Байден) заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку», - отметил представитель Белого дома.