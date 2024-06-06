Автор культового фото погиб в авиакатастрофе

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Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолетом. По официальной информации, его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон. Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом, и что его тело было обнаружено в пятницу днем.

По заявлению Национального совета по безопасности на транспорте США, самолет Beechcraft A45, которым управлял 90-летний Уильям Андерс, упал в воду примерно 25 метрах от побережья острова Джонс. На видеокадрах, которые, предположительно, запечатлели крушение, видно, что в последнюю секунду пилот пытается уйти от столкновения, затем самолет врезается в воду, вспыхивает и разваливается на части. BBC напоминает, что в 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии «Восход Земли» — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.