Русский «Мир» под санкциями США. Накроют ли его в Азербайджане?

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Как сообщалось ранее, накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам, что платежная система «Мир» постепенно «начинает использоваться в Азербайджане». Замглавы МИД РФ выразил «высокую оценку» тому факту, что карты «Мир» постепенно входят в оборот в Азербайджане, что, по его словам, «положительно сказывается на развитии туристических связей между странами». Галузин добавил, что «подобные инициативы способствуют укреплению международных связей и облегчают туристический обмен между странами».

Отметим, что Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц в феврале этого года, в годовщину начала Россией полномасштабной военной интервенции против Украины. В санкционный список также включено ОАО «Национальная система платежных карт» - оператор российской карточной платежной системы «Мир». «OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина) нацелено на основную финансовую инфраструктуру России, включая оператора национальной платежной системы «Мир», а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями», —заявили в Минфине США. Фактически Министерство финансов США начало давление на «Мир» еще раньше. В сентябре 2023 года министерство заявило, что США готовы ввести санкции против иностранных финансовых институтов, заключивших контракты с российской компанией-оператором карты «Мир».

В разъяснениях на сайте министерства сказано, что компании, заключившие соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций. США готовы вводить санкции против тех, кто помогает России в этом, в том числе расширяя использование национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Тогда The Financial Times сообщила, что США и Евросоюз усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от российской платежной системы «Мир». Изначально карта «Мир» создавалась для применения только на территории России. В марте 2022 года Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в РФ, и «внутренняя» карта стала им альтернативой. По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2023 года доля операций по картам «Мир» составила 52,5 процента от общего объема операций в России. Карта «Мир» также стала основным платежным средством для граждан России, посещающих ближнее зарубежье, поскольку их другие международные платежные карты были заблокированы. В Азербайджане же переговоры о введении вышеупомянутых карт велись еще в 2019 году.

Глава российской компании «Национальная платежная карточная система» Владимир Комлев на заседании Fintex Summit-2019 в Баку сообщал, что в Азербайджане завершена техническая подготовка для внедрения карт «Мир». По его словам, пионером в применении этих карт в Азербайджане должен был стать «ВТБ-Азербайджан». Однако после санкций, введенных США в феврале этого года, банки ряда республик СНГ, принявшие карту «Мир», начали отказываться от нее. Уже в марте карты «Мир» прекратили обслуживать те банки Армении, которые являются участниками платежной системы Armenian Card (ArCa). С 30 марта карты «Мир» перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков страны. Эти изменения никак не отразились на работе карт, выданных банком «ВТБ-Армения». Держателям карт «Мир» этого банка по-прежнему доступны снятие наличных в банкоматах банка, а также оплата онлайн-покупок. Всего в Армении работают 53 отделения вышеупомянутого банка, 22 из которых расположены в Ереване. Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. Российская платежная система без проблем функционировала в Армении, а Armenian Card – в России.